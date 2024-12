La "medio" tucumana Martina Tomás triunfa en España y sueña con Broadway

El legado de sus raíces argentinas

“Tener padres argentinos es algo muy particular. Me permitió conocer historias y culturas diferentes, lo que creo que es interesante”, manifestó Martina. Ella reconoce que sus orígenes son una parte importante de su identidad: disfruta el mate, las empanadas, el asado, los alfajores y juegos como el Alto Ahí o el TEG. “⁠Me gusta descubrir que hay costumbres que yo tuve presentes en mi vida y que mis amigos no conocen”, reveló.