La increíble sanción a Gabriel Milito por salir tarde a los partidos contra River

Por el impactante recibimiento con pirotecnia ante Atlético Mineiro, el “Millonario” deberá jugar su primer partido de la Copa Libertadores 2025 sin público. Además, deberá pagar un total de U$S 205.000, de los cuales U$S 100.000 son por el uso de pirotecnia, U$S 50.000 por actos racistas, y U$S 55.000 por otras infracciones.