Dura sanción contra River por el recibimiento ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores

El resto de las sanciones son económicas. Por el recibimiento con pirotecnia, River deberá pagar U$S 100.000. Además, tendrá que abonar U$S 50.000 por actos racistas, y otros U$S 55.000 por diferentes incumplimientos al reglamento. Es decir, en total deberá pagar U$S 205.000.