El emotivo posteo que la Fórmula 1 le dedicó a Colapinto: “El lugar donde todo comenzó”

“Fue un momento y una experiencia increíble. Creo que si me decías esto hace algunos años, no te lo creía. Estoy tan agradecido con Williams y con todos los que me han apoyado tanto durante estos años. Eso ayudó mucho a que esto pasara. Es un momento increíble, único, para cualquier piloto”, había asegurado el argentino en aquel momento. Sin saber, todavía, que el 2024 le depararía la posibilidad de debutar oficialmente en la “Máxima”.