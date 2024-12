La particular advertencia de un dirigente de ATE frente a los exámenes de idoneidad a estatales

"Pero están muy bloqueados, eh. Necesitan tres o cuatro veces las mismas ecuaciones. El bloque emocional que hay... Es que no se puede pensar cada tres meses que no tenés trabajo, no te dan tareas, tu salario es una mierda. El hostigamiento y la persecución que nosotros tenemos y la acusación sobre que somos empleados ricos y que laburamos del Estado se cae a pedazos. Y ahora, además, hay que rendir matemáticas", añadió el sindicalista, en diálogo con Futurock.