La palabra de Susana Giménez tras la explosiva entrevista a Wanda Nara

"Me gustó para el programa, me encantó, porque Wanda abrió su corazón. Me sorprendió más o menos lo que contó, pero sí profundizó en varias cosas que me llamaron la atención", agregó. "Le pegaba a la China constantemente", acotó la cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. "Si a vos te meten los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás", respondió Susana.