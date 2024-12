Elton John confesó que perdió la vista por una infección ocular

Elton John anunció el domingo por la noche que perdió la vista

"No he podido asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista”, anunció el emblemático cantante y compositor frente a los asistentes del evento. “Me resulta difícil verlo, pero me encanta oírlo, y vaya, sonó bien esta noche", declaró el cantante de 77 años en el escenario de acuerdo, con el video publicado por StoryFul.