"Me gustaría seguir", la frase de Facundo Sava de cara al 2025 en Atlético Tucumán

“Estoy contento en el club, estoy contento con el grupo, la relación con los dirigentes es muy buena y estoy feliz con lo bien que me tratan en la ciudad. Para mí, que me reciban bien es un sostén muy grande, porque estoy lejos de mi familia. Nunca me dijeron nada negativo en la calle, hasta los hinchas de San Martín me respetan. Los hinchas de Atlético me muestran su apoyo constantemente”, dijo Sava en conferencia de prensa, tras el empate sin goles con Newell’s.