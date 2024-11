Los sorprendentes rasgos psicológicos que comparten las personas que duermen en el sillón

¿Qué tan saludable es cambiar nuestra cama por el sillón?

Un sillón puede no ser el lugar para reposar más cómodo o incluso saludable para nuestro descanso. Esto se debe a que se diferencia de la cama en tres aspectos principales: es menos ancho por lo que no podemos movernos con facilidad; es menos largo por lo que no podemos estirar las piernas libremente y su apoyabrazos poco confortable no puede reemplazar a la almohada.