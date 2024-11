Mujica celebra la vuelta de la izquierda a Uruguay

- No sé si le fallaron a los jóvenes; le fallaron a la esperanza. Porque en nuestra juventud nos equivocamos. Pero teníamos capacidad de soñar. Creíamos que íbamos a construir un mundo mejor. (...) ¿Y los jóvenes qué esperanza tienen hoy de un mundo mejor? Nosotros teníamos utopía, ellos no. No es culpa de los jóvenes. Es culpa de un tiempo ciego, sin respuesta, como el nuestro.