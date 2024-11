"Ficha Limpia": el Gobierno nacional confirmó que promoverá un nuevo proyecto de ley

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuestionó el fracaso de la sesión en la Cámara de Diputados. "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?", se preguntó. En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el ex jefe de Estado afirmó: "Hoy en la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina".