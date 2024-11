Qué es el “Tech Shame” y cómo afecta a la Generación Z a pesar de sus conocimientos sobre tecnología

La Generación Z fue criada bajo las instrucciones de la era digital, sin embargo, no toda la tecnología es la misma y no todos los conocimientos les han sido proporcionados. Estudios recientes han dado cuenta de que no toda la tecnología es tan sencilla para los nativos digitales y esto ha engendrado un nuevo concepto, el de “Tech Shame” que describe un fenómeno cada vez más popular entre los jóvenes en oficinas de trabajo: sentir inseguridad por no saber cómo usar los aparatos tecnológicos.