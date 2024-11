Se adelanta la salida de Sergio Lapegüe de TN y ya tiene reemplazantes

El propio Lapegüe contó también que sus planes eran otros. "Yo este año esperaba hacer 'El Galpón', pero no salió. Hablé con Pablo Codevilla (gerente de contenido de El Trece) y me dijo: 'No hay plata'. Esto fue en marzo, me dijo que empezábamos a mitad de año pero nunca más me llamó. Son cosas que van generando dolor", relató Lapegüe.