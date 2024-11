El mundo se prepara para los aranceles de Trump

Pero al anuncio de estos aranceles, que incluye un incremento de derechos aduaneros para los productos chinos, muestra “que no hay diferencia” entre aliados y rivales de Estados Unidos para Trump, destacó Erin Murphy, investigadora del Center for Strategic and International Studies (CSIS) en Washington. Aunque en el mundo “estas decisiones claramente no son bienvenidas, tampoco son inesperadas”, añade Murphy.