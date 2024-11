Canelada sobre Ficha Limpia: "La palabra de Jaldo no resiste un día de archivo"

"Que por segunda semana consecutiva no se haya logrado quorum para debatir un proyecto que busca evitar que los delincuentes sean candidatos es penoso. Pero lo del gobernador Jaldo y los diputados que le responden, merece una mención especial a la hipocresía. Ayer Jaldo, al presentar su propio proyecto, prometió que los tres diputados darían quorum. No fueron. Su palabra no resiste un día de archivo", advirtió Canelada.