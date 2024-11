"No era necesaria tanta violencia", dijo el "Rey de la Achilata" tras el violento desalojo en Barrio Sur

El “Rey de la Achilata” agradeció a los vecinos que lo apoyaron durante el conflicto y pidió que cesen las publicaciones de videos que documentaron el operativo para evitar que la situación escale. “Quiero trabajar en paz. Esto no es un ataque personal, pero no subestimen a la gente. Yo no vine a dañar a nadie. La plaza San Martín sin un vendedor no sería lo mismo”.