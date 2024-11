Polémica en Racing: el enojo de Juan Fernando Quintero por las declaraciones de Diego Milito

"Racing tiene un gran potencial, pero hay que sentar las bases para que los campeonatos no sean producto de la casualidad, como en este caso, donde un entrenador convenció a un grupo extraordinario de chicos y logramos algo después de tantos años", dijo el ex delantero de Inter. "El club no estaba preparado, se alinearon los planetas y logramos algo después de 13 años, pero no fue parte de una planificación", añadió Milito.