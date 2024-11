Copa Argentina: Vélez reaccionó y dejó a Boca con las manos vacías

El “Xeneize” no reaccionó y Vélez siguió siendo el dueño absoluto del partido. Por eso no sorprendió que a los 20’ llegue el segundo tanto. Pellegrini desbordó por izquierda, envió un centro al el área en busca de Braian Romero, pero antes de que la pelota llegue al ex delantero, Jorge Figal intentó rechazarla y se metió en su propio arco. Gol en contra.