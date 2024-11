Así será toda la agenda del mejor vóley del país que se jugará en Tucumán BB

En la noche del martes el piso de la cancha quedó montado sobre el parquet de Tucumán BB. La superficie desmontable, se trasladó desde Córdoba 1.100, sede principal de Tucumán de Gimnasia, hasta el club de Suipacha 1.100. Tras los entrenamientos del local y de Monteros Vóley no hubo objeciones y sólo quedan detalles que no impedirán que se retrase o no se juege en el escenario elegido.