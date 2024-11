El feminismo 4B toma fuerza entre las jóvenes de EE.UU. tras el triunfo de Trump

En Corea del Sur surgió como un movimiento feminista radical de cuatro principios muy relacionados con el lesbianismo político: no sexo con hombres (bisekseu), no ser madre (bichulsan), no emparejarse con hombres (biyeonae) y no casarse con hombres (bihon). La intención es desafiar las expectativas tradicionales de género y criticar el papel de los varones en el poder.