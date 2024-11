Leonardo Cositorto se consideró “libertario” y dijo que quiere ser diputado

"Creo que hace falta desregular", dijo, en línea con el discurso del gobierno de Javier Milei. "Soy un hombre de bien, nunca me peleé con nadie, no tengo ningún prontuario, me presentan como un condenado y, además, el Estado utilizó todas las herramientas para condenarme", agregó Cositorto en una entrevista para C5N.