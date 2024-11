Estas son las oportunidades, requisitos y plazos para ganar una beca en Taiwán

Convocatoria MOE 2025: licenciaturas, maestrías y doctorados

Entre los beneficios incluye una subvención mensual de NT$ 15.000 (U$S 500) para licenciaturas, y de NT$ 20.000 (U$S 660) para maestrías y doctorados. Además, brinda hasta NT$ 40.000 (U$S 1.300) anuales para matrícula y otros costos educativos. Esta ayuda no cubre los gastos de viaje.