Cinco consejos para que cuides tu billetera en las fiestas de diciembre

4) Cuidado con el "le dio palito por yerba"

Las estafas están en auge y hay que tener en cuenta que las fiestas de fin de año atraen a los oportunistas. No caigas en los engaños. Para cuidar tu dinero y tus datos, no compres en locales o cuentas que no están verificados, o donde no veas actividad de clientes anteriores, por ejemplo, opiniones y devoluciones. Ante la duda, investigá.