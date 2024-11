Estos son los efectos que tiene en nuestra psicología vivir cerca de nuestros familiares

Las personas que viven en la misma ciudad con su familia no comparten los mismos rasgos psicológicos que aquellos que migraron a otro lugar alejado de sus parientes. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, mantenernos próximos físicamente a nuestros parientes puede incluso incidir en las probabilidades de luchar por la propia nación en una guerra.