Espert: “Los gobernadores son como Colapinto, rápidos para reclamar”

“Si estas pagando a los jubilados algo que no podés pagar... entiendo que la Nación te haya dicho ‘durante algún tiempo te acompaño’, pero ya despues no te puedo acompañar y eso es razonable. Además, tengamos una ley de coparticipación donde cada provincia se lleve lo que el corresponde, que no haya ningún subsidio cruzado y chau”, evaluó.