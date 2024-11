La cruda confesión de Del Potro: “Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde”

“Yo me sentía muy poderoso y muy fuerte en afrontar las piedras que me aparecían en el camino y que siempre le ganaba dentro de lo lógico, no. Era fuerte, pero al final del día me doy cuenta que no sé si lo soy tanto, porque con la rodilla siento que me ganó y me operé ocho veces”, apuntaló. “Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde”, agregó “Delpo”.