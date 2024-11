El difícil momento que atravesó Franco Colapinto al enterarse de la muerte de su abuelo: "Me puse re mal"

"Ese en Brasil fue un fin de semana muy difícil para mí. El viernes me levanté y tenía mensajes de amigos que me ponían 'vi lo que pasó, mis condolencias'. Y yo me puse re mal porque no sabía por quién era. Era muy temprano. Creo que fue a las 5 de la mañana que me levanté a hacer pis y vi un toque el teléfono. Y empecé a leer. Y digo qué pasó", explicó Colapinto en una entrevista con Perros de la Calle.