“La gente no toma consciencia que es un deporte de alto riesgo”, remarcó el piloto que protagonizó el accidente en el rally de Lules

“Bajé del auto y lo primero que hice fue ir a verlo. Estaba boca abajo, no se movía y pensé en lo peor. Un policía me dijo respira, se mueve. Ahí me tranquilicé un poco”, relató el piloto que representa a Acheral. Carrizo, después de ser asisitido en el lugar, fue trasladado a los hospitales de Lules y Concepción en donde recibió tratamiento por múltiples golpes y cortaduras. Fue dado de alta en las últimas horas del domingo.