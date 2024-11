El gobierno de Milei deja de cobrar el 95% del Impuesto País para las importaciones

El impuesto PAIS seguirá vigente hasta el 23 de diciembre de 2024, cuando cumple cinco años de su cración. Según lo que informó el diario La Nación, el hecho imponible del impuesto es el acceso al mercado de cambios. Como el plazo mínimo vigente desde que se pasa por Aduana hasta que se puede pagar por el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es de 30 días, Aduana ya no hace la retención (95%), porque al momento del pago no existiría el impuesto y no sería deducible.