Un mes récord para las compras del Banco Central

Gran desempeño

¿A qué se debe esto? Ecolatina explica que entre enero y octubre de este año, las reservas brutas crecieron en el orden de los U$S 5.500 millones, explicado principalmente por el gran desempeño de la autoridad monetaria en el mercado de cambios (mejora de U$S 16.400 millones) y en menor medida por el mencionado crecimiento de los encajes bancarios (más de U$S 3.400 millones).