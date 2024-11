Racing dejó atrás una sequía de 36 años y gritó campeón en la Copa Sudamericana

A pesar de que Cruzeiro se fue con todo en busca de la igualdad, Racing no se resigno a atacar y de contragolpe contó con algunas chances que no pudo aprovechar. El que no perdonó en la última jugada del partido fue Roger Martínez, que definió cruzado ante la salida de Cássio para poner el 3 a 1 definitivo y devolver la gloria a Racing.