Los Pumas tuvieron un cierre de año amargo en París

Igual que ante Irlanda, las cosas se complicaron demasiado temprano para Los Pumas. Una amarilla a Julián Montoya a los 4 minutos los llevó a tener que defenderse en campo propio durante varios minutos. Y Francia no desaprovechó la superioridad numérica. A los 9 minutos llegó al try por primera vez, por intermedio del segunda línea Thibaud Flament. Todo por un line muy cercano al ingoal argentino, tras una gran patada 50:22 del apertura Thomas Ramos, que luego no falló la conversión.