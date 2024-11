PyMEs advirtieron sobre la crisis del sector: se perderán puestos de trabajo y cerrarán empresas

“El Gobierno, a través de medidas como la quita de aranceles, genera una gran preocupación porque no hay un aumento de importaciones de materia prima, sino de productos terminados", destacó, señalando que “el sector de petróleo y gas hoy está tranquilo porque si no hay levantamiento del cepo, no hay inversiones”, consignó el sitio de noticias “Minutouno”.