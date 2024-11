Marcos Di Palma opinó sobre el encuentro entre la "China" Suárez y Colapinto: "A ella le conviene este juego y a él no"

Luego, Di Palma opinó sobre Eugenia y fue filoso: "A la China nunca la vi de novia con un camionero, taxista o con alguien normal. Ella sabía bien clarito lo que estaba haciendo, no es ninguna pelotuda. A ella le conviene este juego y a él no le conviene, yo creo que hace todo con una premeditación y sabiendo lo que iba a suceder, ella no iba a salir con un camionero, sale con Colapinto".