La figura histórica de la Selección que podría dirigir a Messi en Inter Miami

De todas maneras, “Masche” tiene contrato vigente con AFA, y su salida, por el momento, parece complicada. De todas maneras, el ex jugador de River y Liverpool, entre otros, no es el principal candidato: quien corre en punta para asumir en el equipo estadounidense es Xavi Hernández, otro ex Barcelona, club del que dejó de ser el DT a mediados de año.