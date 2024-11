Video: "Yuyito" González contó que participó de una cena con Milei y Meloni en Olivos

“Como estuvo anunciado, fue la cena con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Olivos. No puedo decir más que eso. Me estuvieron preguntando, pero no puedo decir nada, voy aprendiendo lo que es el protocolo. No es que decís ‘voy a la casa de mi amiga’ y después contás. No, nada, otro formato. No hay foto, no hay comentario, no hay nada”, afirmó, reprodujo el diario La Nación.