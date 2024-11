“Pepín” Rodríguez Simón, ex asesor de Macri, volvió al país y enfrentará una indagatoria

Rodríguez Simón estuvo tres años y medio viviendo en Uruguay prófugo de la justicia argentina. El abogado embarcó esta mañana en Colonia junto a su auto particular y cruzó a Buenos Aires. Como no pesa sobre él una orden de detención, no hubo un operativo especial de seguridad esperándolo: el letrado tiene libertad para moverse por el país sin restricciones.