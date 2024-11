La fundación de Macri destacó la baja de la inflación, pero señaló que es urgente el problema del empleo y la pobreza

Cabe recordar que desde que Mauricio Macri es presidente del PRO, impulsó este año a la diputada María Eugenia Vidal para liderar el think tank del macrismo. La ex gobernadora constituyó un nuevo equipo de trabajo integrado por Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Silvia Lospennato, diputada nacional, Francisco Quintana, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y titular de la FURP, Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, José Grippo, titular del Ente de la Ciudad. Mientras que el documento económico lo elaboran un grupo de economistas del área Pensar Lab.