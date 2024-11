Así es Wanda Nara con L-Gante en la intimidad, según Yanina Latorre: “A mí me daría vergüenza”

Luego, la esposa de Diego Latorre habló de una resolución que llegó a algunos medios de comunicación: “Por Enacom no se puede nombrar a los hijos de Wanda en la tele. Digo, ¿Para qué los mostrás en redes? No los muestres. ¿Sabés lo que tienen que hacer estos famosos? Preservar ellos a los hijos, no nosotros... Ella te quiere demostrar que es buena madre y que está todo bien”.