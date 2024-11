Roberto García Moritán critió la entrevista entre Susana Giménez y Pampita

Al consultarle si estaba de novia, Pampita dijo con una sonrisa: "Estoy conociendo a alguien". "¡Es rapidísima! El duelo no lo hacés", le tiró Susana. "¿Cómo no lo voy a hacer? La primera semana, no podía respirar, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía moverme de la cama, suspendí trabajos", afirmó Pampita.