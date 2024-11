Líderes y figuras: Acosta y "Pulguita" hacen soñar con un 2025 copero a los hinchas de Atlético Tucumán

“Intenté que la pelota no se fuera, pero no la alcancé. Entonces, saqué rápido el córner. Me avivé y armamos una pared con el ‘Pulga’. Después tiré un centro con zurda, ¡ni yo lo puedo creer! Terminó en un golazo de ‘Tomi’ (Castro Ponce). Fue un desahogo tremendo para todo el equipo”, reveló.