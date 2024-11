La intendenta llamó a tomar conciencia para prevenir siniestros viales y evitar seguir lamentando pérdidas humanas

Acciones que acompañen a reducir los siniestros

Por otro lado la funcionaria adelantó que durante estas semanas se realizarán, desde el Municipio, acciones que acompañen a reducir los siniestros: “Vamos a concientizar sobre cumplir las normas de tránsito. En la primera etapa vamos a concientizar, luego habrá sanción, porque necesitamos reducir en forma inmediata los accidentes de tránsito. Los objetivos del desarrollo sostenible hablaban de que íbamos a reducirlos en vía de desarrollo en el 2020, un 50%, no lo logramos. Ahora la meta se ha corrido 10 años más. Vamos a reducirlos para el 2030. Tenemos que lograrlo. Es imposible lograrlo si no empezamos a trabajar juntos, a concientizar, a poder sancionar a quien no cumpla la norma”, sentenció.