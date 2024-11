Me dirijo por este medio que vale por 10 pedidos o expedientes (calculo). Quiero referirme a los pozos (inesquivables) del puente de avenida Sarmiento y a las bocas de registro de la misma avenida desde Maipú hasta Catamarca; son cuatro con un desnivel muy grande y con el tráfico como el caso anterior no se pueden evadir. Por favor que la Municipalidad haga algo porque he visto voluntad de embellecer la Ciudad, pero esto es una pesadilla para los que circulamos por allí.