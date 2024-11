La revelación de Nicolás Sánchez, en medio de los festejos con Lawn Tennis: "Se me hace muy difícil pensar en seguir jugando"

El ex jugador de Los Pumas, que acumula una carrera llena de éxitos, se mostró agradecido al comparar esta experiencia con su paso por el seleccionado nacional. “Son muchas cosas muy distintas, objetivos distintos en distintos momentos de mi vida. Lo que he vivido con Los Pumas, la verdad que soy un afortunado... y volver acá después de tanto tiempo y que el club me abra la puerta como me la abrió, los chicos, el staff. La verdad que fue algo impresionante”, aseguró.