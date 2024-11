Milei cruzó elogios con Trump y fortaleció la alianza con EE.UU.

“Make Argentina Great Again. Funciona bien con la A, no funciona tan bien con otros países”, dijo Trump ante decenas de invitados en la exclusiva cena de gala que reunió a los principales líderes conservadores del país y futuros funcionarios del nuevo gabinete que asumirán el 20 de enero. Y añadió: “Creo que tus números funcionan. Además, has hecho un trabajo fantástico en muy poco tiempo. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.