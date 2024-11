Saavedra, un apellido que tiene pasado y presente en Atlético Tucumán

El joven lateral por derecha recientemente debutó en la Reserva del “Decano”, de la mano de Diego Barrado. Y su papá Raúl aún recuerda con nostalgia su trayectoria en el fútbol. “Jugué hasta los 40 años; ya tengo 46 y no me costó el retiro. Se dio justo durante la pandemia. Tal vez eso ayudó a que no se sienta tanto”, explica el ex defensor que tuvo dos pasos por Atlético (2000 a 2002 y 2009 a 2010).