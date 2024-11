El dólar "blue" se mantuvo en calma: a cuánto se vendió este jueves 14 de noviembre en Tucumán

"Si este canje no ocurre, recomendamos evaluar vender bonos cortos por bonos más largos, con amortización lo más lejos posible, para buscar tasas de retornos más elevadas", sugirió. Además, aseguró que "las acciones, lejos de estar caras, vemos valor en muchas de ellas". "Nos parece que tienen recorrido las de mayor volumen y buenos balances. No es el caso de Ternium o Aluar, cuya coyuntura económica no las favorece", señaló en un hilo en su cuenta de X.