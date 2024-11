Un amigo de Lanata contó cómo fue su charla con el periodista en la clínica de rehabilitación

¿Qué le dijo Lanata a Levinas?

Durante la charla, Lanata le comentó a Levinas sobre un conflicto que se desató entre sus hijas y exparejas. "Me dijo ‘qué quilombo que hay afuera entre ellas’. Quiso preguntarme y yo le respondí que él resolvería sus propios problemas. Me dijo ‘tenés razón’ y cambiamos de tema", relató el periodista. Sin embargo, Levinas prefirió no profundizar sobre la disputa familiar, asegurando que "cuando Jorge salga va a arreglar las cosas".