Horóscopo: qué es lo que más les molesta a las personas de Escorpio

Los nacidos del signo del escorpión saben lo que quiere y no dudan al momento de tomar una decisión, puesto que siguen lo que les dicta su corazón. Si bien no son seres racionales, son instintivos. De esta manera, rara vez se equivocan al momento de seguir una corazonada. Es por eso que no comprenden quienes no poseen poder de decisión. Les atraen las personas seguras y se impacientan cuando alguien demora más de lo esperado.