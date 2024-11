"Es intransitable": vecinos de Parquecito 2 denuncian el mal estado de las calles y agua estancada

El reclamo no se limita solo a las calles en mal estado. También preocupa la falta de mantenimiento de una bomba de agua ubicada en la Avenida Coronel Suárez al 600, que tiene una fuga activa desde hace años. “Los vehículos no pueden circular, y cuando llueve, los remises no llegan hasta la casa; nos dejan en la esquina”, añadió una vecina.